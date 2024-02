'Non mi trovo', lo spettacolo di Pinuccio sbarca a Manfredonia

Come è cambiato il modo di approcciarsi ai social e alla vita reale. Un excursus su come la gente comune decida di condividere la propria vita con foto e video da mostrare sui social. Un'ora e quaranta minuti di riflessioni su come sia cambiata la percezione della realtà vista dall'obló del telefonino sempre pronto a scattare la foto partendo dalla colazione e condividendo ogni momento della giornata, arrivando anche a postare i lutti.

Al Teatro 'Lucio Dalla' Alessio Giannone - alias Pinuccio - ieri sera, ha accompagnato il pubblico in una riflessione tragicomica su cosa siamo diventati tra social e post covid. Dalle mascherine improvvisate alle scuse per uscire durante il lockdown, dalle feste natalizie in famiglia ai baby shower più improbabili.

Così Pinuccio - in un teatro che ha registrato il sold out - analizza questo periodo storico a dir poco discutibile.