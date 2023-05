Svelati i sette finalisti de 'I fiori blu', il premio letterario nazionale nato a Foggia

Il premio letterario nazionale ‘I fiori blu’ entra nel vivo. Da oggi e fino al 28 luglio la giuria popolare potrà votare per decretare i vincitori dell’edizione 2023 (è prevista una doppia preferenza, una per ogni tipologia di testo) che verranno premiati durante l’evento conclusivo del prossimo 14 settembre condotto da Neri Marcorè e dalla direttrice artistica Alessandra Benvenuto.

Queste le quattro opere di narrativa e le tre di saggistica in lizza sia per il premio speciale assegnato da lettori e lettrici che per quello della giuria tecnica presieduta dal giornalista Paolo Mieli: ‘Il dominio del xx secolo” di Alessandro Aresu (Feltrinelli), ‘Il bestiario di Proust’ di Daria Galateria (Sellerio), ‘Self-portrait’ di Melania Mazzucco (Einaudi), ‘Ma tu chi sei’ di Bruno Arpaia (Guanda), ‘Il mago del Cremlino’ di Giuliano Da Empoli (Mondadori), ‘Mille giorni che non vieni’ di Andrej Longo (Sellerio) e ‘Mi limitavo ad amare te’ di Rossella Postorino (Feltrinelli).

A concorrere, invece, per il premio giuria studenti e studentesse di nuova istituzione saranno ‘Menodramma’ di Maria Castellitto (Marsilio), ‘Il gioco’ di Giovanni Floris (Solferino), ‘L’opera a luci rosse’ di Federico Fornoni (Olscki), ‘Storie meravigliose di giovani greci’ di Laura Pepe (Laterza), ‘L’economia del sé’ di Guia Soncini (Marsilio), ‘L’ultima ora’ di Christian Raimo (Ponte alle Grazie) e ‘Le nostre imperfezioni’ di Luca Trapanese (Salani).

Nell’attesa di conoscere i vincitori di questa quarta edizione, per l’intero mese di maggio gli studenti delle scuole superiori foggiane, dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica Umberto Giordano e dell’Università degli Studi di Foggia (già coinvolti con la realizzazione di video su Tik Tok) si confronteranno con gli autori finalisti. Start giovedì 4 maggio alle 17 in Conservatorio con Federico Fornoni.

Seguiranno gli incontri con Andrej Longo all’Istituto Notarangelo-Rosati il 12 alle 11, Rossella Postorino e Christian Raimo a Palazzo Dogana il 13 alle 18.30, Daria Galateria al Dipartimento di Lettere il 17 alle 11. Si tornerà al Notarangelo-Rosati il 18 maggio alle 11 con Luca Trapanese, mentre Alessandro Aresu dialogherà con gli studenti del Liceo Marconi il 19 alle 11. Laura Pepe sarà al Liceo Lanza-Perugini sabato 20 alle 11, Guia Soncini e Bruno Arpaia a Palazzo Dogana il 26 alle 18.30. Gran finale sabato 27 con un doppio appuntamento alle 11 che vedrà Bruno Arpaia all’Istituto Pascal e Guia Soncini all’Istituto Giannone-Masi.