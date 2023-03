Merende da favola: al Teatro dei Limoni lo spettacolo 'Nicopej - il topo che fondò Foggia'

Ecco pronto il nuovo appuntamento di Merende da Favola, la rassegna di teatro dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: nei giorni 11 e 12 Marzo sarà in scena 'Nicopej - il topo che fondò Foggia'.

“Nicopej racconta la leggenda su come è stata fondata la nostra città - dichiara Roberto Moretto, autore e regista dello spettacolo -, ossia quella del ritrovamento dell’Iconavetere. È la storia inedita di una famiglia di topi muschiati proveniente dall’Oriente, che nel 1000 d.C. fa un lungo viaggio per arrivare nella palude che era allora Foggia. Dopo mille avventure, è grazie a loro che Foggia è stata fondata! Ho sempre voluto scrivere qualcosa che parlasse dell’origine di Foggia, ma la fantasia ha preso il sopravvento e quindi è nato il viaggio di questi topi che hanno portato fino a noi la Madonna dei Sette Veli. Che poi, storicamente, non c’è certezza su come è stata fondata Foggia, è basato tutto sulla fede. Beh, anche nella mia storia, se ci vuoi credere, ti devi fidare di Nicopej!".

Dove c’è l’uomo, da sempre, c’è il topo. È una convivenza combattuta da sempre. Nicopej è un topo / “Hey, Nicopej è topo muschiato, famiglia di criceto, no di topo” / Nicopej è un topo muschiato, la sua famiglia è partita dalla Malesia nell’anno mille e con un lungo viaggio è arrivata nella zona della antica Arpi. Nicopej dice che grazie alla sua famiglia è stata fondata Foggia, che hanno portato loro, da Costantinopoli, un certo quadro... Nicopej dice un sacco di cose, sta a voi decidere se sono vere o se sono soltanto fantasie da topo / “Topo muschiato!” / topo muschiato, sì. (Non vi fidate) / “Io sentito te!”

“Nicopej - il topo che fondò Foggia” di Roberto Moretto con Elisabetta Campanella e Roberto Moretto regia Roberto Moretto 11 Marzo 2023 ore 17:30 12 Marzo 2023 ore 17:30 prima replica - ore 19:30 seconda replica Prenotazione obbligatoria - ingresso riservato ai soci Info e prenotazioni: 3249948645 - ragazzi@teatrodeilimoni.it