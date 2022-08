'Estate, muse, stelle': all'Anfiteatro di Lucera arriva il premio Oscar Nicola Piovani

Il premio Oscar Nicola Piovani è il quarto ospite della rassegna Estate|Muse|Stelle. Il musicista, premiato per le musiche del film La vita è bella, si esibirà sabato 13 agosto all’Anfiteatro di Lucera. Inizio dello spettacolo alle ore 21.

La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che suonano in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso dei percorsi che l’hanno portato a sostenere il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare.

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Milo Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

Sul palco con il pianista anche: Marina Cesari sax/clarinetto, Sergio Colicchio tastiere/fisarmonica, Pasquale Filastò violoncello/chitarra/mandoloncello, Ivan Gambini batteria/percussioni, Marco Loddo contrabbasso.

Lo spettacolo si inserisce nel programma di PrimaVera al Garibaldi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.

Gli eventi sono promossi dal Comune di Lucera, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e ARET - Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, Università degli Studi di Foggia, FAI Puglia e APS Cinque Porte storiche di Lucera.

INFO UTILI

LA MUSICA È PERICOLOSA - CONCERTATO

Nicola Piovani, pianoforte

e con: Marina Cesari sax/clarinetto

Sergio Colicchio tastiere/fisarmonica

Pasquale Filastò violoncello/chitarra/mandoloncello

Ivan Gambini batteria/percussioni

Marco Loddo contrabbasso

Costo del biglietto: 20 euro

Biglietti in vendita Kublai - Libreria Dolceria - Via Gramsci 27 - Lucera dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30

Punti vendita Vivaticket Foggia

oppure on line su Vivaticket

www.teatropubblicopugliese.it