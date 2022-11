I Nexxt protagonisti al Metal Symposium

Sabato 26 Novembre i Nexxt, storica band foggiana attiva sin dal 1993, saranno presenti al Metal Symposium, celebre appuntamento itinerante per tutti gli amanti del Metal del Sud Italia e non solo, che, in questa particolare occasione, avrà luogo presso l'Extreme Music Acadamy di Bari.

Il concerto vedrà la partecipazione delle band salentine Leta (doom metal) ed Essenza (heavy rock/metal) e avrà come headliner i thrasher marchigiani Hatred.

Terza felice apparizione in terra barese per i Nexxt, i quali, ormai prossimi al trentennale del 2023, a breve daranno alle stampe il loro ottavo album in studio, attualmente in fase di editing presso il Kuore Nero Studio di Gianni Colonna e che vedrà la luce nell'inverno 2023.

E adesso un po' di cifre: dieci anni di Metal Symposium, trenta di Nexxt ed Essenza, venti di Hatred (la formazione più recente sono i Leta). Queste cifre testimoniano la tenacia, la longevità e la resilienza di determinate realtà musicali del nostro territorio e non, nonché la capacità di queste di resistere al tempo, alle mode e agli svariati cambi di line up.