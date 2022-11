A Serracapriola la più grande tradizione natalizia legata al fuoco: il 27 novembre torna la 'Ndocciata di Agnone

Dopo lo stop forzato dettato dalla pandemia, a Serracapriola torna ‘La ‘Ndocciata di Agnone’, città gemellata nel nome del Servo di Dio Padre Matteo da Agnone, sepolto nel convento di Serracapriola, che ha ospitato Padre Pio da giovane, nei suoi anni di studio.

La tradizione natalizia legata al fuoco, considerata tra le più imponenti al mondo, arriverà in provincia di Foggia direttamente da Agnone il 27 novembre, prima domenica di Avvento. L’evento è organizzato dalla Proloco turistica di Serracapriola, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune, oltre che dal Parco nazionale del Gargano, Unpli Puglia e Pugliautentica. Il rito dei fuochi aprirà le festività natalizie.

L’arrivo degli ‘Ndocciatori di Agnone è previsto alle 18. Partiranno da viale Aldo Moro e, dopo la benedizione delle ‘ndocce, grandi torce di fuoco portate a spalla, sfileranno lungo corso Garibaldi, per arrivare in piazza Castello, dove saranno allestiti stand gastronomici a cura dell’associazione Daunia Enoica di San Severo con la musica folk delle zampognare, le Mulieres Garganiche.

Le 'Ndocce, negli anni, hanno lasciato Agnone, centro montano dell’Alto Molise, in provincia di Isernia, noto per la sua produzione millenaria di campane, soltanto per sfilare a Roma in piazza San Pietro, a Torino per le Olimpiadi e a Milano per l'Expo. La prima edizione risale al 2019, anno del millenario della fondazione di Serracapriola. Il ritorno delle ‘Ndocce per la seconda volta è motivo di orgoglio per la comunità.

“Quest'anno siamo pronti alla ripartenza – afferma Carmela Nigro della Pro loco di Serracapriola - Ringraziamo il Comune e la Pro loco di Agnone che accolgono la nostra annuale richiesta di ospitare una parte della loro spettacolare manifestazione, Patrimonio d'Italia per le tradizioni, che si svolge ad Agnone l’11 e 24 dicembre. L’intento della Pro loco è sviluppare ulteriori azioni sinergiche, instaurando collaborazioni. Pensiamo al turismo in modo concreto, facendo rete con gli Enti e con gli operatori del settore, che sono i primi attori della crescita economica dei territori e della risposta alla domanda dei viaggiatori. Le Pro Loco sono fonti vitali per il territorio, custodi di ricorrenze e tradizioni, promotrici di sagre, eventi e appuntamenti immancabili nel calendario culturale di ogni anno. Puntiamo alla valorizzazione del territorio, del paesaggio e dei prodotti tipici ,adottando una strategia di promozione con diversi obiettivi che puntano a rendere Serracapriola una meta attrattiva, grazie ad iniziative volte alla valorizzazione del territorio e alla destagionalizzazione”.