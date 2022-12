Luci, suoni e sapori di Natale: il programma degli eventi a San Giovanni Rotondo

La città di San Giovanni Rotondo si prepara a vivere il Natale: è online il programma di eventi che intratterrà la comunità per tutto il mese di dicembre e fino all’epifania, il 6 gennaio 2023. Le iniziative coinvolgeranno diverse associazioni ed enti del territorio per la realizzazione di eventi ad hoc per bambini, giovani e giovanissimi come 'BibliArt', laboratorio di tecniche e arte di grandi artisti, 'Cineholidays' la rassegna cinematografica, 'CircoIntorno' laboratorio di giocoleria, momenti culturali per la presentazione di libri, ma parteciperanno agli eventi anche parrocchie e istituti scolastici come l’I.c. 'G. Pascoli – Forgione' col presepe Vivente e la rappresentazione della Notte Santa nel centro storico della città, fino ad arrivare agli incontri musicali con i concerti di Natale e Capodanno o momenti come il 'Natale in grotta'.

Tra i momenti più attesi del programma, l’accensione dell’Albero e delle Luminarie Natalizie nel pomeriggio del 13 dicembre in Piazza Europa, a cura dell’Associazione Amici dell’Albero.