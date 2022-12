Natale a Manfredonia: gli eventi promossi dall'Aps La Traccia Nascosta

Live con musicisti del Territorio ma anche internazionali con cui viaggiare, conoscere nuovi suoni e culture. JamSession, un palco a disposizione di chi ha voglia di esprimere la sua musica. Presentazioni di libri, anteprime cinematografiche, presentazioni e incontri con aziende enogastronomiche, dove non mancheranno degustazioni. Parleremo con professionisti di alimentazione e benessere. Durante queste feste sarà possibile conoscere la pratica dello Yoga Nidra, che con il rilassamento profondo dona pace a mente e corpo. Novità assoluta a gennaio, Cabaret Astrologo – di Astronza, uno spettacolo che unisce l’astrologia e le sue previsioni, al gioco e all’ironia. I 15 eventi in programma si svolgeranno presso la nostra sede associativa – Via San Francesco n°66 Manfredonia 71043 (FG) -. L’ingresso è libero per i soci (tesseramento obbligatorio annuo € 10,00), per i non soci è previsto un contributo d’ingresso. Consulta i nostri canali social e il sito (latraccianascosta.eu) o contatta l’associazione: latraccianascosta.events@gmail.com