Foce Varano ospita il Natale in darsena

Quando Dal 13/12/2022 al 21/12/2022 Orario non disponibile

La darsena della Lega Navale di Ischitella, in località Foce Varano, è addobbata di luci per accogliere la quinta edizione del Natale in darsena, festa dedicata ai bambini residenti nella piccola frazione garganica.

L' evento è patrocinato dal Comune di Ischitella, ed è organizato dal sodalizio ospitante in collaborazione con l'Istituto Pietro Giannone, e con la Pro-Loco "Uria". L'evento si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre.