Natale con “Schiaccianoci Swing”, il concerto teatrale per bambini e famiglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tra i regali inaspettati da fare e da farvi per Natale non dimenticate “Schiaccianoci Swing”, il concerto teatrale per grandi e piccoli della compagnia Bottega degli Apocrifi. Sabato 26 e domenica 27 dicembre alle 17.30 vi sarà possibile assistere a uno spettacolo teatrale assieme a tutti coloro che vi sono cari e che quest’anno sono lontani. A fine spettacolo, inoltre, potrete incontrarvi tutti assieme agli artisti e ai tecnici dello spettacolo. Sarà infatti online il terzo appuntamento di Lo facciamo così, l’iniziativa promossa da Bottega degli Apocrifi in programma su piattaforma digitale nel periodo delle feste. Con questo spettacolo la compagnia fonde lo “Schiaccianoci” di Hoffman e la sua celebre rivisitazione di Čajkovskij unendo generi, linguaggi, musiche e partiture musicali. Uno Schiaccianoci tra la musica e il sogno che rimette in vita la storia natalizia per antonomasia in una chiave tutta contemporanea, dondolando tra il jazz e il blues, saltellando dallo stile classico al bluegrass, dallo swing alla musica folk, dal valzer alle improvvisazioni. Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? A queste domande risponderemo insieme, con la musica. La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri. «In un momento in cui ognuno di noi vorrebbe avere accanto tutte le persone che gli sono care, proprio oggi che il distanziamento fisico è necessario e il desiderio di stare vicini è forte, proporre questo spettacolo è il nostro modo per invitare le persone a vivere un’emozione insieme anche da lontano», dicono gli Apocrifi che aggiungono: «Immaginiamo, com’è accaduto finora, famiglie intere raccolte intorno a questo insolito rito del teatro da casa, ma immaginiamo anche che chi non è vicino possa darsi virtualmente appuntamento a teatro e ritrovarsi poi nell’incontro post spettacolo assieme a chi di quello spettacolo ha fatto parte». Non si tratterà di uno spettacolo in streaming ma di un video rieditato per l’occasione, scelto assieme agli altri della rassegna perché particolarmente adatto (per la natura dello spettacolo e per le riprese) anche alla visione su schermo. I biglietti per “Schiaccianoci Swing” sono disponibili sul sito Eventbrite. Al momento dell’acquisto verrà fornito il link per la visione dello spettacolo e il link d’accesso all’incontro con gli artisti. Il costo del biglietto per il singolo evento a € 7,00 (immaginando così che una famiglia con quel costo assista tutta insieme allo spettacolo). INFORMAZIONI Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla” 0884/532829 – 335/244843 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 bottegadegliapocrifi@gmail.com

Gallery