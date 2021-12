San Severo si prepara a festeggiare il 'Natale in città': il programma degli eventi

Ritorna in occasione delle festività il composito e variegato cartellone di iniziative Natale in città, promosso dall’Amministrazione Comunale di San Severo.

“Anche per quest’anno abbiamo inteso organizzare e promuovere una ricca serie di eventi - dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino e l’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba –. A cominciare da mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, San Severo ha un programma tutto da vivere, giorno per giorno. Per quasi un mese sono previsti mercatini natalizi, spettacoli anche itineranti e di piazza, incontri culturali, attività varie, alberi natalizi, addobbi, proiezioni con la fantastica illuminazione negli angoli più suggestivi del centro storico: sia le proiezioni che l’illuminazione in piazza Carmine sono ancora in fase di allestimento e messa a punto e saranno terminate nel giro di poche ore. Le luminarie vengono collocate in Via Checchia Rispoli, Corso Leone Mucci, Via Pietro Nenni, Corso Giuseppe Di Vittorio, Via Giustino Fortunato, Via Industria, Via Zannotti, Viale II Giugno, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele II, Via Recca, Via Soccorso, Via Daunia, Via Don Felice Canelli, Via Matteo Tondi, Via Alessandro Minuziano, Via Tiberio Solis, Piazza Incoronazione, Piazza Allegato, Piazza Tondi, Corso Gramsci, Via Filippo D’Alfonso, Via Don Minzoni, Via Teresa Masselli, Corso Garibaldi, Viale Matteotti.

In piazza della Repubblica e in Piazza Cavallotti verranno installate due strutture luminose verticali. Grande attrazione susciterà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Piazza Incoronazione con divertimento assicurato per tutti. L’idea è quella di un grande teatro all’aperto e di una città che possa essere attrazione e luogo di incontro godibile e vivibile. Da parte nostra esprimiamo pubblicamente il più sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati per rendere attraente, ricco e il più possibile coinvolgente il programma”.