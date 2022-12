'Natale in città': il programma degli eventi a San Severo

Si presenta ricco di iniziative il cartellone di 'Natale in città 2022' promosso ed organizzato dal Comune di San Severo per le festività natalizie e di fine anno e che prende il via ufficialmente nelle prossime ore. “Sono davvero tanti gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura e Turismo Celeste Iacovino e l’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba – di concerto anche con quelli promossi dalle associazioni del territorio col patrocinio del Comune dì San Severo. In questi giorni che ci avvicinano al periodo più bello dell’anno nella nostra città si terranno vari mercatini dì Natale previsti in diverse giornate, che saranno animati da eventi collaterali. Le strade del centro saranno ricche di musica con le street band. Previsti spettacoli itineranti per le vie cittadine con attività di animazione per bambini, spettacoli di burattini, esibizioni dì artisti di strada, inoltre nel programma abbiamo inserito concerti natalizi, gospel, spettacoli teatrali, zampognari nelle scuole ed anche altre attività culturali come due mostre, una dì arte a cura degli studenti del liceo Pestalozzi ed una dì fotografie a cura del circolo fotografico 'Estate 1826'. Per i più piccoli anche gonfiabili e giochi, attrazioni varie e distribuzioni di caramelle. L’evento conclusivo sarà riservato all’arrivo della Befana con mascotte e sbandieratori. Infine, presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi, sarà visitabile uno dei presepi dell’Associazione Amici del Presepio (che tiene la sua rassegna presso la sede di Corso Di Vittorio, 156) e ci sarà una bella sorpresa per tutti i bambini che verrà a breve inaugurata. Ci piace sottolineare che per l’organizzazione dell’intera rassegna il Comune di San Severo, tramite un avviso pubblico, ha inteso avvalersi di un unico operatore economico per armonizzare tutti gli eventi”.