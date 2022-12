L'accensione dell'albero e le fontane danzanti: lo spettacolare inizio del Natale cerignolano

Acqua e fuoco per inaugurare il Natale: l'Amministrazione Comunale di Cerignola da avvio al cartellone natalizio con l'accensione dell'Albero di Natale in Piazza Duomo, giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 21:00.

"Sarà un appuntamento in grande stile con uno spettacolo mai visto prima in città: una vasca da 20 metri campeggerà in Piazza Duomo per il cosiddetto Water Show. Le fontane danzanti - dice il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Maria Dibisceglia - rappresenteranno una formula alternativa agli usuali spettacoli ed avranno impatto ambientale zero. Vogliamo regalare uno spettacolo di livello ai nostri concittadini per augurare loro buone festività".

"A Cerignola - commenta l'assessore Sergio Cialdella - esiste un vecchio adagio, che ricorda che se vuoi trascorrere un buon Natale, devi iniziare dalla Bambinella, ossia da una tradizione tutta locale che abbiamo potuto celebrare ieri, in villa comunale, tra musica, cucina, vino e i cucoli. Una sagra partecipatissima che testimonia la vivacità della nostra città e il forte radicamento alle tradizioni popolari. Un binomio che può diventare economia. Con l'accensione dell'Albero - una tradizione introdotta da questa Amministrazione - diamo avvio alle feste".

"Nei prossimi giorni - aggiunge il sindaco Francesco Bonito - sveleremo anche il ricco calendario di eventi natalizi: un mix di creatività, spettacoli musicali, notte bianca, rappresentazioni in ogni angolo della città e anche nelle periferie o nelle borgate. L'anno scorso Cerignola si è distinta in tutta la provincia per una programmazione natalizia di altissimo profilo e vogliamo che questa etichetta possa essere ulteriormente confermata con un calendario variegato e attento ad ogni sfumatura".