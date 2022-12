Il "ricco e variegato" Natale di Foggia, 26 eventi fino all'Epifania: "Ne beneficeranno le attività"

Ventisei appuntamenti collocati nel periodo compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio, per un investimento complessivo di oltre 46mila euro (46.658,00). È quanto deliberato dai Commissari del comune di Foggia per il programma di manifestazioni natalizie nel capoluogo dauno. “Un’offerta ricca e variegata nel convincimento che tali iniziative contribuiscano alla crescita culturale della collettività cittadina e ne rafforzino il senso di appartenenza”, si legge nella delibera di approvazione del programma. “Il fine principale di tali manifestazioni è quello dell’aggregazione sociale così da creare occasioni per ritrovarsi e vivere in lieta condivisione i momenti più importanti delle festività natalizie. L’animazione della città con questo genere di manifestazioni agevola e favorisce il commercio e la vitalità del tessuto economico, con beneficio per le tutte le attività produttive e commerciali”.

Musica, spettacoli teatrali, arte, danza, e laboratori per i bambini tra gli appuntamenti che rientrano nel programma. Tra gli spettacoli musicali si segnalano ‘Lo spettacolo di Natale’ dell’Associazione culturale Canta Napoli, ‘Magic Christmas’ di Ottavio De Stefano, I suoni di Natale per le vie della città di Foggia in banda, il concerto di Natale Ensemble fiati dell’associazione Note a Sud, il concerto gospel ‘My Jesus’ dell’associazione Symphonia Pugliese, il concerto corale ‘Vien Vien Emmanuel’ dell’associazione Bel Canto, la ‘Musica per handpan’ (concerto in cuffia) promosso dall’associazione Mamamà, ‘Natale nel mondo’, coro e orchestra d’archi a cura dell’Associazione Cappella Musicale Iconavetere, il concerto jazz ‘Just Friends’ di Podere 55. A questi si aggiungono ‘Natale Insieme’ e ‘Natale con noi’, eventi musicali e spettacoli di animazione e magia dei musicisti Giovanni D’Angelo e Giuseppe Caradonna.

Diversi gli eventi dedicati ai più piccoli, come la parata di mascotte e personaggi Disney promossa dalla Pro Loco di Foggia, l’animazione con mascotte in gommapiuma di ‘Pupapazza’, lo spettacolo di clownerie natalizie per famiglie e bambini della Compagnia Teatrale Palcoscenico, ‘La magia dell’arte e della scienza’, evento a cura dell’associazione ‘Arte Fa Re’, ‘Le dolci note di Natale’ a cura della Compagnia della Pera Cocomerina. ‘Aspettando la Befana’, è il percorso di laboratori organizzato dalla cooperativa Eleos.

‘Un Natale tutto suonato – Eco-orchestra di bambini’ è lo spettacolo organizzato dal Teatro della Polvere, mentre Musical Art proporrà la commedia natalizia ‘Un Natale con il Lupo’. ‘The Mermaid tale’ è invece lo spettacolo di danza (favola per famiglie) di Orex Dance Tribe. ‘The fire of Christmas’ è lo spettacolo di fuoco, teatro e danza proposto da ‘I passi dell’anima’, mentre la Sartoria Shangrillà offrirà il corteo dei Re Magi con cori, recitazione, figuranti e bambini. Spazio anche per il balletto con ‘La favola dello schiaccianoci’, di ‘Mag’ di Valeria. La cooperativa Avl Tek offrirà alla cittadinanza la performance multimediale ‘A new Scrooge – canto di Natale’. Infine, uno spettacolo a Borgo Segezia, ‘La scatola del Natale – Borgo in Festa’, organizzato dalla Parrocchia Maria Immacolata di Fatima.