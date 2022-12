Il Natale dell'I.c. 'Balilla-Compagnone-Rignano' di San Marco in Lamis

Il Natale è alle porte e l’IC Balilla Compagnone Rignano di San Marco in Lamis si prepara a festeggiare e a rendere questo momento magico e coinvolgente per tutti gli alunni e per la comunità scolastica. Tanti sono gli eventi in programma ancora da attuare. Altri sono stati già presentati e hanno visto una larga partecipazione di famiglie, adulti e bambini.

Nelle giornate di martedì e mercoledì sono in programma concerti, recite, canti e altre iniziative che hanno l’obiettivo di fare cultura e comunità, con altre realtà presenti sul territorio. Ultimo appuntamento il 22 dicembre. "La Magia del Natale vi aspetta, vivetela con noi".