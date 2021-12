Natale a Monte Sant’Angelo: il programma degli eventi

Prezzo non disponibile

Dal 09/12/2021 al 06/01/2022

Monte Sant'Angelo

Il Comitato Natale Insieme 2021 è lieto di presentare il programma che accompagnerà Monte Sant’Angelo durante questo periodo natalizio.

E’ un programma che è espressione della bellezza del mettere insieme l’esperienza, la creatività e la vocazione di realtà diverse e, nel contempo, le difficoltà che da questo derivano.

Tutti siamo a conoscenza delle criticità che si sono presentate sin dal primo giorno in cui é stato costituito questo Comitato, criticità legate al poco tempo a disposizione e alle limitate risorse economiche che ci hanno accompagnato fino a questo momento.

Il desiderio, però, è stato chiaro fin dall’inizio: realizzare un Natale semplice, ma da vivere e condividere insieme. Un Natale fatto non di cose, ma di persone da incontrare e momenti da ricordare. Non sarà un Natale perfetto, ma sicuramente unico nel suo genere perché per la prima volta l’intera comunità cittadina ha partecipato attivamente alla sua realizzazione. L’amministrazione comunale, le associazioni, le partite iva, gli imprenditori, le parrocchie, le scuole, tutti noi cittadini abbiamo svolto un ruolo fondamentale.

Questo programma, dunque, è il frutto del lavoro condiviso e la sua buona riuscita dipenderà soltanto dalla nostra partecipazione. Sono previsti eventi pensati per ogni fascia d’età: oltre al classico allestimento della città e della frazione di Macchia con luminarie e alberi di Natale, il programma prevede concerti, spettacoli di animazione per bambini, esibizioni di artisti di strada e di musicisti itineranti, presentazioni di libri e mostre, laboratori didattici e rievocazioni storiche.