Al via la settima edizione di Musica Felix: otto appuntamenti di musica e conversazioni dal 25 febbraio al 20 maggio

Al via la settima stagione della rassegna Musica felix, kermesse organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus in collaborazione con l’Associazione Musica Civica, la Regione Puglia e il Comune di Foggia.

Anche quest’anno otto appuntamenti di musica, teatro e conversazioni, sempre di venerdì (ingresso ore 19.30 – inizio ore 20.00) e sempre all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con inizio il 25 febbraio e chiusura il 20 maggio.

Ricco e variegato il cartellone, che sarà inaugurato dalla storica voce degli Avion Travel, Peppe Servillo, impegnato a Foggia insieme al Solis String Quartet nello spettacolo “Carosonamente”, omaggio al grandissimo Renato Carosone, indimenticato cantore della Napoli del dopoguerra.

Si prosegue l’11 marzo con lo spettacolo A Pa’ - Pasolini Suite 100, che sulla scorta della splendida canzone di Francesco De Gregori, celebra Pier Paolo Pasolini nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita. Nello spettacolo, si susseguono musica colta e popolare, aneddoti, poesie con la voce narrante di Gabriele Zanini.

Il 25 marzo sarà la volta di Four For Four, il progetto ideato da Gianna Fratta e Dino De Palma che ha raccolto in un doppio CD i quattro più importanti lavori per violino e orchestra dedicati alle quattro stagioni: The Seasons by Vivaldi, Piazzolla, Glass e Richter è il titolo dello spettacolo, in cui si esibiranno Gianna Fratta, Dino De Palma, Alessandro Quarta.

Sarà invece il brillante autore satirico Federico Palmaroli, ideatore della seguitissima pagina social “Le più belle frasi di Osho”, il protagonista dell’omonimo spettacolo dell’8 aprile, in cui ripercorrerà a suo modo e a ritmo scoppiettante, le vicende del passato recente e dell’attualità. Lo spettacolo prevede la partecipazione del Furano Saxophone Quartet, composto dai giovani sassofonisti Antonio Bruno, Matteo Quitadamo, Alberto Napolitano e Marco Destino.

Dedicato al grande compositore tedesco, lo spettacolo Da Brahms a Brahms, in programma per il 22 aprile, è affidato ai pianisti Pierluigi Camicia e Vincenzo Rana, due celebri virtuosi dello strumento, particolarmente esperti delle sonate, delle danze e delle variazioni del compositore. Un appuntamento imperdibile per chiunque risponda affermativamente alla domanda “Le piace Brahms?” del romanzo di Françoise Sagan.

Originale e coinvolgente, il 6 maggio, lo spettacolo Beethoven in Vermont, allestito dal Trio Metamorphosi composto dal violinista Mauro Loguercio, dal violoncellista Francesco Pepicelli e dal pianista Angelo Pepicelli. Lo spettacolo è basato sulla vera storia di tre musicisti tedeschi che nel 1951 si trasferiscono dalla Germania negli Stati Uniti e che per il loro primo concerto americano scelgono le musiche del genio di Bonn, anche per superare l’eredità di diffidenze e rancori lasciati dalla guerra.

Il mondo classico e l’indagine su una tragedia perduta sono l’oggetto, venerdì 13 maggio, dello spettacolo Troya City. La verità sul caso Alèxandros, nel quale Antonio Piccolo, accompagnato da Marco Vidino con cui suona cordofoni e percussioni, rivisita con i modi dell’inchiesta e del mistery il mito di Paride e la tragedia di Euripide ad esso dedicata.

La rassegna del 2022 si chiude il 20 maggio con il Concerto Astor, un omaggio a Piazzolla nel trentesimo anniversario della morte e che vede in scena tre grandi artisti italiani: al pianoforte Gloria Campaner, al clarinetto Alessandro Carbonare e al bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi.

Il costo dell’abbonamento per l’intera rassegna è di 80 euro (il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti), mentre il biglietto singolo (in vendita da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo) è di 12 euro.

Per questa edizione della rassegna non è possibile esercitare il diritto di prelazione a valere sui vecchi abbonamenti. La vendita è aperta a tutti.

Gli abbonamenti verranno messi in vendita presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara / Via Arpi) a partire da martedì 8 febbraio col seguente calendario: