'La nota avvelenata': a Musica felix il giallo sulla morte di Mozart

Continua tra gli applausi l’VIII edizione di Musica felix, la rassegna di musica e cultura organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus con la direzione artistica di Dino De Palma. È la volta de “La nota avvelenata”, in scena sabato 4 marzo alle ore 19:00 presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia. Dopo tre spettacoli apprezzatissimi dal pubblico che ogni sabato affolla l’auditorium del Conservatorio, il quarto appuntamento di Musica felix porta in scena il giallo sulla morte del grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, scomparso il 5 dicembre 1791 a Vienna a soli 35 anni. Sul tavolo del genio austriaco una partitura rimasta incompiuta, l’ultima del suo lunghissimo catalogo, il Requiem in re minore. Le circostanze di questa morte sono un giallo irrisolto che fa scervellare gli “investigatori”, tra studiosi e musicologi, da oltre 230 anni.

E il “colpevole”, o l’eventuale colpevole, non è mai stato assicurato alla giustizia. In questa pièce teatral-musicale, che di fatto è un concerto scenico, vengono ricostruite le ultime settimane del Maestro salisburghese sulle note del Requiem in re minore KV 626 nella trascrizione per soli archi di Peter Lichtenthal. In scena a svelare i misteri di questo tratto di vita di Mozart e della sua dipartita, l’attrice di teatro e cinema Nicole Millo accompagnata dai solisti dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata. Testo e musica terranno il pubblico col fiato sospeso fino al sorprendente e inaspettato finale. Sarà svelato il giallo sulla morte di Mozart? Si capirà chi ne fu il responsabile?

Lo spettacolo è fruibile con abbonamento o biglietto, quest’ultimo acquistabile al costo di € 12,00 (senza costi di prevendita, pagamento in contanti) negli uffici della Fondazione previo appuntamento chiamando il numero 3929892331, o presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo; al costo di € 12,00 (+prevendita e commissione, pagamento contanti o carta) nei punti vendita vivaticket o online su vivaticket.com

La Fondazione Apulia felix Onlus organizza, inoltre, un’attività laboratoriale di guida all’ascolto con lo scopo di rendere maggiormente fruibile lo spettacolo. Giulio D’Angelo, docente di storia della musica nei conservatori italiani e docente universitario, si occuperà di realizzare un incontro di ascolto guidato per la preparazione alla visione dello spettacolo. Dette attività sono inserite all’interno dell’intervento per la promozione e formazione del pubblico “Va dove ti porta il teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale”. Le attività sono realizzate grazie al Fsc 2014-2020 – Patto Per La Puglia – Asse Di Intervento IV – “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale – Turismo” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti artistico-culturali di attività di promozione e formazione del pubblico. Per ulteriori info: tel. 3929892331 - e-mail: infoapuliafelix@gmail.com