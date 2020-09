Tornano i cinque spettacoli di Musica felix rimandati a causa del Covid: a Foggia i grandi nomi del concertismo internazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Riprendono le attività di Musica felix, la seguitissima rassegna organizzata dalla Fondazione Apulia felix con la direzione artistica di Gianna Fratta e Dino De Palma. Dal 25 settembre al 6 novembre saranno riprogrammati tutti i cinque appuntamenti sospesi lo scorso inverno a causa del Covid-19, rispettando fedelmente il cartellone originario. Dopo il grande successo dell’ultimo concerto, che il 27 febbraio aveva visto protagonisti il violinista Uto Ughi e il pianista Alessandro Specchi, la rassegna riprende il 25 settembre con Vox, originale concerto con il controtenore Maurizio Di Maio e i cinque violoncelli dell’Apulia Cello Ensemble, composto da Giovanni Astorino, Giovanna D’Amato, Giuseppe Carabellese, Daniele Miatto e Luciano Tarantino. Il 2 ottobre è la volta di Italian Dna, omaggio alla musica italiana con l’Alkemia Quartet, composto da Marcello De Francesco e Pantaleo Gadaleta, violini, Alfonso Mastrapasqua, viola, Giovanni Astorino, violoncello. Venerdì 16 ottobre è in scena The Silver Messengers, con la voce e la chitarra di Carmen Souza, il basso elettrico di Theo Pascal, la batteria e le percussioni di Elias Kacomanolis e il pianoforte di Benjamin Burrell. Il 30 ottobre il concerto di Gavino Murgia e del suo Island Mediterranean Trio, con Murgia al sax, flauti e voce, Marcello Peghin alle chitarre e live electronics, Pietro Iodice alla batteria. A chiudere la rassegna l’appuntamento del 6 novembre, Da Paganini a Piazzolla – Violino e chitarra fra passione e virtuosismo, con Ettore Pellegrino al violino e Marco Salcito alla chitarra. Cinque appuntamenti che spaziano dalla musica classica al pop, al jazz per una programmazione eterogenea e di grande appeal. La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell’Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro. L’ingresso, che avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, è per tutti gli spettacoli alle 19,30. L’inizio è previsto alle 20,00. Si prega il gentile pubblico di venire dotato di propria mascherina e di documento di identità. Per ulteriori info: tel. 3929892331 / 3280494399 e-mail:infoapuliafelix@gmail.com / sito:www.apuliafelix.org