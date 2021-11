Gavino Murgia a Musica Felix: il grande jazzista protagonista a Foggia con l'Islan Mediterranean Trio

Giovedì 25 novembre torna la rassegna Musica felix all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con il recupero degli eventi sospesi più volte a causa del Covid-19. La rassegna, molto seguita ed apprezzata dal pubblico cittadino, prosegue con lo spettacolo Gavino Murgia. Island Mediterranean Trio. Il poliedrico musicista nuorese Gavino Murgia, figura di spicco nel panorama jazzistico internazionale, proporrà un concerto che ha come matrice e punto di partenza le sonorità della sua terra d’origine, la Sardegna. La ricchezza dei ritmi e delle melodie sarde incontra gli stilemi del jazz, la musica che per eccellenza accoglie e valorizza la forza e l’ancestralità delle musiche arcaiche. Il sax, i flauti e la voce di Gavino Murgia, da lui utilizzati con una maestria che lo ha portato ad essere tra i più acclamati polistrumentisti viventi, si fonderanno con le chitarre e i live electronics di Marcello Peghin e la batteria di Pietro Iodice, per dar vita a una musica antica, dal carattere quasi rituale e mantrico, legata non solo alla Sardegna, ma alla spiritualità della Terra.

Il brillante trio propone un concerto policromo, attraverso le molteplici sonorità dei vari strumenti acustici impiegati, che trovano una giusta fusione con i suoni dei live electronics nell’esecuzione dei brani, tutti originali, dalle forti connotazioni ritmiche. Frontman del gruppo il polistrumentista Gavino Murgia, artista che ha suonato e registrato con grandi artisti come Bobby McFerrin, Michel Godard, Paolo Fresu, Babà Sissokò, Badara Seck, Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela, esibendosi nei principali jazz festival italiani, europei ed extraeuropei. La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell’Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all'interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro. Ingresso riservato agli abbonati della scorsa edizione della rassegna Musica felix. Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00. Si invita il gentile pubblico a recarsi munito di mascherina e Green Pass.