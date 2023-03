L'"Intervento stonato" di Pinuccio nel nuovo appuntamento di Musica Felix

Grande riscontro e critiche entusiastiche per gli eventi dell’ottava edizione di Musica felix finora andati in scena. Ricco e vario continua il cartellone proposto quest’anno dalla Fondazione Apulia felix Onlus con la direzione artistica del Maestro Dino De Palma. Il quinto appuntamento della rassegna è affidato alla loquacità irriverente di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, e alla musica cameristica dell’Ensemble Variabile.

In scena l’11 marzo alle ore 19:00 presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia la conversazione dal titolo “Intervento stonato” con Alessio Giannone, in arte Pinuccio, consacrato star del web grazie al format Pinuccio chiama, che lo ha portato poi ad essere uno dei più apprezzati inviati di Striscia la Notizia. Con la sua pugliesità dirompente e l’ironia che lo contraddistingue non mancherà di raccontare il nostro tempo, spaziando dalla politica all’arte, dall’attualità alle contraddizioni del tempo moderno. A seguire il concerto dell’Ensemble Variabile dal titolo “Chamber Opera”, nel quale apprezzeremo brani di Spohr e Schubert, per poi dedicarci a grandi pagine d’opera di Bellini, Verdi e Puccini, trascritte per una formazione cameristica che vede Claudio Mansutti al clarinetto, Federica Repini al pianoforte e Annamaria Dell’Oste, soprano.

L’Ensemble Variabile nasce da un’idea dello stesso Mansutti con l’intento di valorizzare repertori cameristici con organici differenziati. I musicisti che ne fanno parte sono artisti vincitori di concorsi e premi internazionali, che si dedicano allo studio della musica cameristica, promuovendone la diffusione in tutto il mondo. L’Ensemble Variabile, oltre che in Italia, è impegnato in tour internazionali, che lo hanno portato ad esibirsi recentemente in Francia, Spagna, Austria, Germania, Belgio, Norvegia.

Ingresso con abbonamento o biglietto, quest’ultimo acquistabile: - al costo di € 12,00 (senza costi di prevendita, pagamento in contanti) nei nostri uffici previo appuntamento chiamando il numero 3929892331, o presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo; - al costo di € 12,00 (+prevendita e commissione, pagamento contanti o carta) nei punti vendita vivaticket o online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/intervento-stonato-chamber-opera/200525 Per ulteriori info: tel. 3929892331 - e-mail: infoapuliafelix@gmail.com