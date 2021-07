Musica nelle Corti di Capitanata: al Chiostro di Santa Chiara l'omaggio ad Astor Piazzolla

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Continuano gli appuntamenti di “Musica nelle Corti di Capitanata”, la rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” e che quest’anno spegne 25 candeline.

Lunedì 12 luglio nel Chiostro di Santa Chiara si terrà il concerto dal titolo “Passato Presente” che vedrà il trio Diomede composto da Maria Saveria Mastromatteo (violino), Francesco Mastromatteo (violoncello) e Stefania Argentieri (pianoforte) suonare brani di Camille Saint-Saëns e in prima esecuzione assoluta “Trio in Sol”, il manoscritto di Aladino Di Martino conservato presso la Biblioteca del Conservatorio.

Martedì 13 luglio sarà la volta della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Hanry Ravina. A suonare saranno Maurizio Zaccaria e Alessandro Deljavan.

Mercoledì 14 luglio ci sarà il secondo appuntamento con “Giovani talenti in concerto”. Su musiche di Robert Schumann, Sergei Prokofiev e Nebojsa Jovan Zivkovic si esibiranno Laura Licinio (pianoforte), il duo Giovanni Sevi-Michele Augelli (violino e pianoforte) e il trio Antonio Gaggiano-Claudio Romagnolo-Cosimo Azzinnari (percussioni).

Giovedì 15 luglio toccherà agli ospiti esterni di questa edizione con un omaggio ad Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita. Il concerto dal titolo “Revolution Tango” vedrà esibirsi il gruppo Duettango Quintet e i ballerini Georgina Vargas e Oscar Mandagaran del Tango Ensemble di Buenos Aires.

Ultimo appuntamento della settimana venerdì 16 luglio con il secondo appuntamento de “Il Solista e l’Orchestra” con l’esibizione di quattro dei sette studenti del Conservatorio selezionati durante le audizioni dei mesi scorsi fra la sede foggiana e la sezione staccata di Rodi Garganico. Si tratta di Gabriele Mastrototaro (flauto), Piergiorgio Muserra (sassofono), Giuliano Caposeno (marimba) e Simone Niro (pianoforte) che eseguiranno brani di Jacques Ibert, Ferruccio Busoni, Ney Rosauro e Wolfgang Amadeus Mozart. Con loro l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Federica Fornabaio, Michele Gravino, Teresa Laera e Angelo Manzara.

I concerti – totalmente gratuiti – saranno fruibili in doppia modalità: con posto assegnato per chi ha prenotato sulla piattaforma Eventbrite (tutti i concerti sono sold out) oppure – grazie al supporto tecnico della Warning Film – comodamente da casa seguendo la diretta streaming su https://www.livego.it/conservatorio-umberto-giordano.

Gli eventi inizieranno alle ore 21.00 con ingresso alle ore 20.15.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...