Per 'Musica Civica' al Teatro Giordano arrivano Frediano Finucci e Janoska Ensemble

Continuano gli appuntamenti con la quattordicesima edizione di ‘Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole’. Dopo il sold out del concerto di Tony Hadley, al Teatro Giordano arriva il giornalista Frediano Finucci con la conversazione dal titolo ‘Non solo soldati, navi e droni: il lato nascosto della guerra in Ucraina a centinaia di chilometri di distanza dalla terra’. L’appuntamento è per domenica 12 novembre alle 19 (ingresso mezz’ora prima).

Durante la serata, il giornalista (capo della redazione economia ed esteri del Tg La7, conduttore degli speciali pomeridiani nelle prime settimane di guerra e durante il tentato colpo di Stato di Prighozin) racconterà gli attacchi reciproci ai satelliti civili e militari da parte di Stati Uniti e Russia non solo dopo il 24 febbraio 2022, ma addirittura nei mesi successivi all’occupazione della Crimea, per poi analizzare gli stravolgenti cambiamenti economici, sociali e geopolitici impressi dalle ultime tecnologie satellitari disponibili al grande pubblico.

A seguire un quartetto travolgente, disco d’oro Deutsche Grammophon, lo ‘Janoska Ensemble’, con un originalissimo progetto incentrato sull’improvvisazione dal titolo ‘The Big B’s’ con cui brani celebri di Beethoven, Brahms, Bartok e altri verranno riproposti in chiave assolutamente personale ed estremamente virtuosistica.Pagine famosissime marchiate ‘Janoska style’, una nuova visione musicale, una creazione congiunta del compositore e degli esecutori, una miscela di musica classica, jazz, pop, rock.

I quattro membri dello Janoska Ensemble hanno alle spalle una solida formazione classica, decenni di pratica esecutiva, il massimo livello di perfezione tecnica e una profonda gioia di suonare ed esibirsi, compresa l’arte della libera improvvisazione. Tutto ciò rende l’ensemble più che la somma delle sue parti, una sorta di famiglia musicale perfettamente equilibrata, ormai all’apice del successo in tutto il mondo.

Queste trasformazioni sono opera dei tre fratelli di Bratislava, Ondrej e Roman Janoska ai violini, František Janoska al pianoforte, insieme al cognato contrabbassista Julius Darvas, nato a Costanza.

È possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo, online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/non-solo-soldati-navi-e-droni-the-big-b-s/215668, nei punti vendita vivaticket oppure presso il botteghino del teatro Giordano dalle ore 17 del giorno dello spettacolo.