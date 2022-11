Pietrangelo Buttafuoco e Valentina Lisitsa al Giordano nel nuovo appuntamento di Musica Civica

Musica Civica XIII edizione presenta il 20 Novembre alle ore 18 al Teatro U. Giordano di Foggia ‘Da naso a naso. Cyrano De Bergerac e Pinocchio-Metafisica della bugia’, una conversazione con lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, seguita da una famosa pianista quale Valentina Lisitsa, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianluca Marcianò, per l’esecuzione di un repertorio di grande fascino incentrato sul ‘Rach 2’, il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov.

PROGRAMMA

A. Borodin: Danze Polovesiane dall’opera “Il Principe Igor”

S. Rachmaninov: Concerto N. 2 in Do Minore per Pianoforte e

Orchestra

P. I. ?ajkovskij: Ouverture 1812

Il concerto che propone un trittico esplosivo: le Danze polovesiane di Borodin, che ognuno riconoscerà al primo ascolto, con l’ambientazione “orientale” a richiamare il mondo dei barbari polovesi e le loro immagini musicali profondamente intrise di sentimento nazionale, giustamente divenute simbolo di un’epica collettiva.

A seguire un brano che necessita di poche parole, tanto è noto e amato dal grande pubblico. Si tratta del mastodontico Secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, brano di intensa espressività e sconfinato virtuosismo, che ascolteremo nell’interpretazione di una delle più grandi pianiste viventi. Si conclude con l’Ouverture 1812, composizione per orchestra di Pëtr Il’i? ?ajkovskij che commemora l’invasione francese della Russia e la conseguente devastante ritirata dell’armata di Napoleone. Fu un evento che segnò il 1812 come svolta delle guerre napoleoniche. L’opera è conosciuta per la sequenza di colpi di cannone, realizzati solo in alcune occasioni, specialmente durante festival all’aperto, mediante l’uso di cannoni veri.

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco è un giornalista e scrittore italiano, originario di Catania, dove si è laureato in Filosofia. Ex libraio ed ex insegnante di liceo, si trasferisce giovanissimo a Roma, dove intraprende l’attività di giornalista, scrivendo per diverse testate: il Roma di Napoli, il Secolo d’Italia, l’Indipendente ed il Giornale. Collabora anche alla fondazione del Foglio con l’amico Giuliano Ferrara ed è editorialista a Panorama. Pur vivendo a Roma, è legato alla sua terra d’origine che ama caparbiamente.

Scrittore prolifico, ha vinto nel 2000 il Premio Guido Piovene. Tante le sue opere letterarie, tra cui Le uova del drago, grazie alla quale arriva al Premio Campiello 2006. Nel 2008 esce per Mondadori il suo secondo romanzo, L’ultima del diavolo. Nello spazio di tempo fra i suoi due romanzi Pietrangelo Buttafuoco

al lavoro da giornalista affianca quello di presidente del Teatro Stabile di Catania, da giugno a settembre 2007 conduce su La7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni, mentre completa per l’Istituto Luce, il film documentario I picciotti del profeta.

Cabaret Voltaire è il suo saggio sul rapporto tra Islam e Occidente edito da Bompiani.Tra le sue opere di narrativa anche Il lupo e la luna, Il dolore pazzo dell’amore, I cinque funerali della Signora Göring, La notte tu mi fai impazzire, I baci sono definitivi, Sono cose che passano.

Valentina Lisitsa

Non è solo la prima “Star di YouTube” della musica classica, ma è anche la prima artista classica ad aver convertito il suo successo in internet in una carriera mondiale che l’ha portata ad esibirsi nei principali Teatri e Sale da Concerto d’ Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia. Valentina ha pubblicato il suo primo video sulla piattaforma internet YouTube nel 2007, una registrazione dello Studio op. 39 n. 6 di Sergei Rachmaninov. Le visualizzazioni aumentarono in modo sbalorditivo; seguirono altri video. Era stata posta la prima pietra di una carriera sui social network senza precedenti nella storia della musica classica.

Grazie a una dedizione incrollabile verso il suo pubblico e un approccio personale ai video, il suo canale YouTube ora registra quasi 700.000 abbonati e 147 milioni di visualizzazioni con una media di 75.000 visualizzazioni al giorno, mentre il suo account Spotify ha oltre 1 milione di ascoltatori al mese. Questo singolare successo l’ha portata ad esibirsi in alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo, incluso uno spettacolare recital alla Royal Albert Hall di Londra davanti a un pubblico di 8000 persone nel giugno 2012 che ha suggellato la sua svolta internazionale. La registrazione dal vivo di questo concerto è stata pubblicata su CD e DVD dalla DECCA solo una settimana dopo l’esibizione. L’uscita è stata presto seguita da altri 9 album per la stessa etichetta, tra cui l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, opere di Chopin, Philipp Glass, Liszt e Scriabin, nonché il CD Love Story – Piano Themes from the Cinema’s Golden Age con le più importanti musiche da film dagli anni '20.

Nata nel 1973 a Kiev, in Ucraina, Valentina comincia a suonare il pianoforte all’età di tre anni, esibendosi in un recital da solista un anno dopo. È entrata alla Lysenko Music School per bambini prodigio per poi studiare con Ludmilla Tsvierko al Conservatorio di Kiev. Nel 1991 vince il Murray Dranoff Two Piano Competition insieme ad Alexei Kuznetsoff, suo marito.

Trasferitasi negli Stati Uniti, le diverse affermazioni in numerose competizioni e i conseguenti impegni concertistici che ne derivarono segnarono l’inizio della sua straordinaria carriera concertistica.

Gianluca Marcianò

Gianluca Marcianò ha debuttato a Zagabria all’Opera Nazionale Croata nel 2006. Elogiato dal Sunday Times per la sua “direzione immancabilmente teatrale e idiomatica”, Marcianò è il Direttore Principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, Direttore Ospite Principale dell’Armenian State Symphony Orchestra, Direttore Artistico del Festival Al Bustan di Beirut, fondatore e Direttore Artistico del Lerici Music Festival e Direttore Artistico del Chelsea Opera Group. Dal 2017 al 2019 è stato Direttore Principale del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad, in Serbia, e dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Direttore Musicale/Direttore Principale dell’Opera di Stato di Tbilisi, Georgia.