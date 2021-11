“Seppellire i morti e L'estetica e la maestosità”, nel nuovo appuntamento di Musica Civica

La rassegna Musica Civica prosegue, dopo il grande successo del concerto-reading su Vivaldi diretto dall’eclettico artista Federico Maria Sardelli, con una nuova proposta ricca di approfondimenti culturali e musicali.

In scena domenica 7 novembre al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, con ingresso alle ore 17.30 e sipario alle ore 18.00, Nichi Vendola con la conversazione Seppellire i morti e, a seguire, l’ultimo appuntamento del “ciclo Mozart”, in omaggio al compositore di Salisburgo nel 230° anniversario della morte.

Seppellire i morti è un atto della pietà cristiana che è stato posto dalla tradizione della Chiesa come ultimo gesto corporale di amore e rispetto verso il defunto. La sepoltura del corpo in un determinato luogo ha costituito da sempre l’occasione per fare memoria della sua vita, ricordare le sue opere. Nichi Vendola, con la sua riflessione sulla cosiddetta settima virtù della misericordia corporale, offre spunti per meditare sulla pandemia, che ha cambiato profondamente la concezione di vita e di morte, facendola precipitare nella solitudine del “distanziamento sociale”. Riflettere sul momento terminale dell’esperienza umana è un modo per parlare di noi e della qualità del senso della nostra vita. Vendola riprende così a Musica Civica un tema trattato nel suo libello Vestire gli ignudi, seppellire i morti (ed. Marcianum Press - 2016).

A seguire il concerto mozartiano intitolato L’estetica e la maestosità, che vede sul palcoscenico del Teatro Giordano il giovane e talentuoso pianista Nicolò Cafaro e l’Orchestra del Teatro Carlo Goldoni di Livorno, guidati dal M° Eric Lederhandler. In programma l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 21 in do maggiore K467 e la Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K551. Due opere che trasudano una grandissima forza comunicativa in cui trova spazio l’emozione dell’ascolto, sempre rinnovato e mai scontato, per un appuntamento imperdibile nel segno di una solennità senza tempo.

La rassegna Musica Civica, diretta dal M° Dino De Palma, gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che dei contributi di soggetti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia.

L’ingresso è possibile con abbonamento o mediante l’acquisto del biglietto.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso il botteghino del Teatro Giordano domenica 7 novembre dalle ore 17.00 (costo variabile da 8 a 12 euro a seconda dell’ordine di posto; il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti). I biglietti possono anche essere prenotati contattando il numero 328 1588160.

È necessario recarsi agli spettacoli muniti di Green Pass, di propria mascherina e attenersi alle norme sul distanziamento e ai protocolli di sicurezza, come da norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.

