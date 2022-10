A Musica Civica l’omaggio a Bach e Pasolini: Iaia Forte e Valentino Corvino protagonisti al ‘Giordano’

La XIII edizione di Musica Civica prosegue il 9 ottobre alle 19 al Teatro U. Giordano di Foggia con “Tra la carne e il cielo” lo spettacolo-omaggio contemporaneamente a P.P. Pasolini e a J.S. Bach ideato dal violinista e direttore d’orchestra Valentino Corvino, che ne è anche interprete nella sua doppia veste insieme al Sonora Corda Ensemble e alla mezzosoprano Giulia Beatini.

Nel ruolo di voce recitante sarà sul palco l’attrice napoletana Iaia Forte.

Memorie, lettere, poesie ed interviste di Pier Paolo Pasolini estratti dai Quaderni rossi, da Vita attraverso le lettere, dalla sceneggiatura di Accattone fino all’intervista concessa a Furio Colombo poche ore prima di morire. Pagine straordinarie il cui filo conduttore è proprio il motivo per cui Pasolini amava Bach: la convivenza a volte pacifica, a volte combattuta, tra le pulsioni terrene ed un’elevatissima spiritualità. Le letture si intersecano con tutti i brani di Johann Sebastian Bach che lo stesso Pasolini ha usato come colonna sonora dei suoi film; capolavori immortali che continuano a conservare tutta la loro grande potenza evocativa. Durante lo spettacolo viene proiettata una selezione di rare e preziose foto tratte dai set dei film Teorema, Uccellacci e uccellini e Vangelo Secondo Matteo, tre vette della cinematografia pasoliniana, di proprietà della Cineteca di Bologna.

Uno spettacolo in cui note, parole e immagini sono perennemente in bilico “tra la carne e il cielo”.

PROGRAMMA

JOHANN S. BACH

Ciaccona dalla Partita per violino solo BWV 1004 (estratti)

Siciliana dalla Sonata per violino solo BWV 1001 (estratti)

Allegro moderato dal Concerto per violino e orchestra in Mi magg.

BWV 1042

Andante dal Concerto Brandeburghese n. 2 BWV 1047

Sonatina dalla Cantata “Actus tragicus” BWV 106

Adagio dal Concerto Brandeburghese n.1 BWV 1046

Agnus Dei per contralto e archi dalla Messa in Si min. BWV 232

Ricercare A 6 dall’Offerta Musicale BWV 1079

Dona Nobis Pacem per coro e orchestra dalla Messa in Si min. BWV

232

Adagio dal Concerto per violino e orchestra in Mi magg. BWV 1042

Erbarme Dich per contralto e archi dalla Passione secondo Matteo

BWV 244

Adagio dal Concerto per violino e oboe in Do min. BWV 1060

Allegro assai dal Concerto per violino e orchestra in Mi magg. BWV

1042

Wit Setzen per coro e orchestra dalla Passione secondo Matteo Bwv

244

Iaia Forte

Iaia Forte, pseudonimo di Maria Rosaria Forte, è un’attrice napoletana, attiva in campo cinematografico, teatrale e televisivo. Ha debuttato in teatro con Toni Servillo, vincendo per Il misantropo di Molière il Premio della Critica come migliore attrice, ed ha lavorato con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi, Emma Dante.

Al cinema ha interpretato Libera di Pappi Corsicato, con cui ha lavorato anche ne I buchi neri, I vesuviani e Chimera, e con Maurizio Nichetti, Marco Ferreri, Tonino De Bernardi, Mario Martone, Renato De Maria e Marco Risi, ottenendo due Nastri d’argento e un premio Sacher come migliore attrice protagonista. Ha interpretato inoltre la parte di Trumeau ne La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino.

Valentino Corvino

Diplomatosi in Direzione d’Orchestra con menzione speciale presso l’Accademia. Pianistica Internazionale di Imola, ha diretto l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e molte altre compagini orchestrali e cameristiche europee. Ha diretto ed arrangiato progetti sinfonici crossover con artisti della musica e del teatro come The Swingle Singers, Morgan, Antonella Ruggiero, Ben Harper, Moni Ovadia. Compositore delle musiche di oltre 30 produzioni di teatro, danza e cinema, ha composto e diretto l’opera lirica Mettici il cuore (2019) su commissione del Teatro Coccia di Novara -con la partecipazione dello chef Antonino Cannavacciuolo -, il musical per famiglie Favole al Telefono (2018) su commissione della Fondazione AIDA di Verona, l’opera-balletto Il viaggio della Pigotta (2017) per l’Unicef, il balletto The space between per la Fondazione Pistoletto-Cittadellarte. Le produzioni di teatro e di danza con musiche di Valentino Corvino hanno superato le 1000 rappresentazioni in Italia ed Europa, in collaborazione con intellettuali e artisti come Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Corrado Augias, Piergiorgio Odifreddi, Margherita Hack, don Antonio Gallo, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e molti altri. È primo violino e solista del FontanaMIX Ensemble ed è membro dell’Arké String Quartet e vanta collaborazioni con artisti come Sciarrino, Gubaidulina, Gurtu, Bollani, Ovadia, Pieranunzi, Mirabassi, Marcotulli, Cura, Dalla, Mina, Morgan, Vasco Rossi, Celentano, Baglioni, Zero, Jovanotti, Pausini, Ramazzotti, Elio e le Storie Tese, Bersani, Renga etc.