Tornano le "conversazioni tra suoni e parole" di Musica Civica: Ruggeri, Tony Hadley, Pupi Avati e Lagioia tra i grandi ospiti

Tra illustri relatori e concertisti di fama internazionale, parte il 24 settembre la XIV edizione della seguitissima rassegna “Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole”, che, quest’anno, propone dieci spettacoli domenicali, anziché i consueti otto, al Teatro Comunale “U. Giordano” di Foggia. L’edizione, ideata dal Maestro Dino De Palma, vanta una programmazione di altissimo profilo, portando in scena celebri personalità del mondo della cultura e dell’arte. Si comincia il 24 settembre con Enrico Ruggeri, in uno spettacolo che alterna musiche e parole e in cui il poliedrico artista si racconta artisticamente e umanamente. L’8 ottobre sul palco uno dei grandi protagonisti del cinema italiano, Pupi Avati, in una conversazione dal titolo 'La passione e il talento'. Sempre in tema di talento, seguirà 'Concerto italiano', che porta sul palco uno dei più grandi violoncellisti al mondo, Mario Brunello, impegnato al violoncello piccolo in un programma con musiche di Bach, Vivaldi e Pincombe, suonato su strumenti originali dall’Accademia dell’Annunciata, diretta dal Maestro Riccardo Doni. Il 15 ottobre sarà protagonista della conversazione “Dire sempre la verità” il noto intellettuale Pierluigi Battista, cui farà seguito il concerto che porta a Foggia una compagine orchestrale lituana di storica importanza, la Lithuanian Chamber Orchestra, che ha come solista il virtuoso russo Sergej Krylov, impegnato nel duplice ruolo di violinista e direttore, affiancato alla viola da Dino De Palma.

Il 22 ottobre protagonista assoluto di quello che possiamo definire un vero e proprio evento sarà l’argentino José Cura, uno dei più grandi tenori al mondo, affiancato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Cura stesso. Il 29 ottobre si prosegue con 'L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia', la conversazione con Barbara Alberti, scrittrice, volto della tv, giornalista, sceneggiatrice e studiosa di letteratura. A seguire un originalissimo progetto che unisce musica dal vivo a danza contemporanea coreana con la compagnia di danza maschile Modern Table. Il 5 novembre un evento eccezionale a Foggia con la voce più affascinante del 'new romantic', Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, per un viaggio musicale fra passato, presente e futuro, all’interno dei grandi successi del pop inglese.

Il 12 novembre va in scena la conversazione 'Non solo soldati, navi e droni: il lato nascosto della guerra in Ucraina a centinaia di chilometri di distanza dalla terra' con il capo della redazione economia ed esteri del Tg La7, Frediano Finucci. A seguire il funambolico quartetto, disco d’oro Deutsche Grammophon, Janoska Ensemble, nel concerto 'The Big B’S', una riproposizione in chiave assolutamente personale ed estremamente virtuosistica di brani classici famosissimi.

Si va avanti il 26 novembre con Richard Galliano, un fuoriclasse della fisarmonica noto in tutto il mondo, nel concerto 'Passion Galliano', in cui proporrà un vastissimo repertorio da Oblivion di Piazzolla a capolavori come 'Les Feuilles Mortes'. A precederlo, Elena Miglietti con la conversazione 'Barbie, da bionda di plastica a modello di empowerment femminile'.

Il 3 dicembre è la volta di Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino nella conversazione 'Da dove vengono le storie', cui farà seguito il concerto 'Gidon Kremer in trio'. In scena il trio di uno dei più grandi violinisti di sempre, Gidon Kremer, la cui arte violinistica lo ha portato ad essere uno dei musicisti più acclamati della storia. La rassegna si conclude il 10 dicembre con il campione internazionale di scacchi, Roberto Mogranzini, impegnato nella conversazione 'L’armonia in bianco e nero”' e con Arcadi Volodos, uno dei più prodigiosi pianisti dell’odierna scena musicale internazionale, il quale regalerà a Foggia uno dei pochissimi ma curatissimi concerti che tiene all’anno in tutto il mondo. Sicuramente l’edizione più interessante e prestigiosa finora programmata, resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor e partner, tra cui il Ministero della Cultura.

Abbonamenti in vendita a partire da martedì 12 settembre al Teatro Umberto Giordano per i vecchi abbonati che vorranno esercitare il diritto di prelazione a valere sullo stesso posto (martedì 12 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e mercoledì 13 settembre dalle 9 alle 13) e da giovedì 14 settembre per tutti i nuovi abbonati (giovedì 14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e venerdì 15 settembre dalle 9 alle 13) presso il botteghino del teatro Giordano.

Dal 14 settembre sarà possibile, inoltre acquistare i nuovi abbonamenti presso tutti i punti vendita vivaticket e online sul sito vivaticket.it. Prezzi abbonamento: da 90 a 130 euro, a seconda della tipologia di posto. Biglietti per il singolo spettacolo: da 12 a 18 euro, a seconda della tipologia di posto.

Biglietto per lo spettacolo di Tony Hadley il 5 novembre: da 18 a 30 euro, a seconda della tipologia di posto.

Biglietti in vendita il giorno dei singoli concerti presso il teatro Giordano di Foggia (a partire dalle ore 17) e on line il giorno del concerto e dall’8 ottobre on line, terminata la campagna abbonamenti.