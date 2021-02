'Musica Civica' al 'Fajr Festival: Gianna Fratta e Dino De Palma protagonisti a Teheran

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Associazione Musica Civica ospite in Iran per il Fajr Music Festival e l’Ambasciata d’Italia di Teheran, con i due artisti Gianna Fratta e Dino De Palma. Il Fajr International Music Festival è il festival musicale più importante dell’Iran; fondato nel 1986, festeggia l’anniversario della Rivoluzione Islamica, momento che dopo 2500 anni di monarchia assoluta dello Scià Reza Pahlavi, introduce il nuovo sistema di governo nazionale, sotto la guida dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini. Il Festival, manifestazione musicale di rilievo internazionale, ha permesso, fin dalla sua costituzione, a moltissimi musicisti provenienti da diversi paesi del mondo di esibirsi per il grandioso evento musicale annuale. Il Fajr International Music Festival, che si tiene presso la Vahdat Hall di Teheran dal 16 al 21 febbraio 2021, offre un ventaglio di offerte musicali che spaziano dalla musica classica a quella popolare, dalla rock alla pop, fino alla musica jazz. In occasione della 36° edizione del prestigioso Festival, che quest’anno si svolgerà in presenza con pubblico distanziato e in streaming, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, verrà ospitato il duo De Palma – Fratta, apprezzatissimo connubio tra violino e pianoforte dei Maestri Dino De Palma e Gianna Fratta, che eseguirà musiche di Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Paganini, ed una parafrasi delle più belle arie italiane di Verdi, Donizetti, Bellini, Giordano e Rossini. Il duo De Palma – Fratta sarà protagonista di due concerti, il 19 febbraio presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Teheran e il 20 febbraio presso la Vahdat Hall, il maestoso complesso di arti dello spettacolo della capitale iraniana. In un periodo complesso e di grande sconforto per le sorti della cultura, della musica e delle arti, che si protrae ormai da mesi, l’associazione Musica Civica continua a fare cultura nel mondo, diffondendo i capolavori cameristici e la musica italiana. Previsto a giugno anche un tour di 10 concerti in Corea del Sud.