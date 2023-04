Musei, castelli e parchi archeologici aperti in Puglia: ingresso gratuito il 24-25 aprile e 1° maggio

Il lungo ponte del 25 aprile e il weekend del 1° maggio parleranno la lingua della cultura. Collezioni in bella mostra e musei aperti: è questo il fil rouge che legherà le due prossime festività, "segno della volontà del Ministero di rendere ancor più fruibile il prezioso capitale dei musei soprattutto quando i potenziali visitatori hanno maggiore tempo libero".

Da quest’anno, poi, il 25 aprile fa il paio con la prima domenica del mese: nella giornata dedicata all’anniversario della liberazione d’Italia, infatti, una delle date simbolo della storia nazionale, musei, castelli e parchi archeologici saranno fruibili gratuitamente.

Il 1° maggio, invece, in occasione della Festa dei Lavoratori, porte aperte nei luoghi della cultura con il consueto costo del biglietto di accesso. I siti che abitualmente osservano la chiusura settimanale il lunedì o il martedì, quindi, saranno in questo caso regolarmente aperti, rinunciando alla chiusura settimanale o, eventualmente, posticipandola. "L’affluenza registrata a Pasqua e Pasquetta – spiega il direttore regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri – a conferma del forte carattere identitario del patrimonio culturale della Puglia sempre più appetibile al resto d’Italia e non solo, lascia presagire grandi numeri anche per le prossime aperture festive e prefestive.

In provincia di Foggia il museo e castello di Manfredonia, il 24-25 aprile e il 1° maggio, sarà aperto dalle 9.30 alle 14.30, con fasce orarie d'ingresso previste alle 9.30-10.30-11.00-11.30-12. Il Parco archeologico di Siponto, invece, dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle 18.30 il 24 aprile. Martedì 25 aprile dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) e lunedì 1° maggio dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso previsto per le 18.30.

Il Parco Archeologico di Siponto resterà chiuso mercoledì 26, giovedì 27 aprile, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio.