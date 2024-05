A San Severo in mostra le cartoline provenienti da ogni parte del mondo

In occasione della Festa del Soccorso, a San Severo prende il via il progetto artistico internazionale di Ramona Palmisani con la collaborazione di Lello Minchillo. Dal 18 al 25 maggio la Galleria Magazzino Bianco ospiterà la mostra ‘Fds/Mail Arts’. Oltre 70 le cartoline realizzate da artisti di fama internazionale e provenienti da ogni parte del mondo. Saranno presenti anche opere provenienti da collezioni private. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 alle 17.30. La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Il sabato e la domenica aperture straordinarie fino alle 22.