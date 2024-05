A San Giovanni Rotondo fa tappa la mostra di AQP 'La fontana racconta'

Farà tappa a San Giovanni Rotondo, da mercoledì 8 a giovedì 16 maggio nel chiostro di Palazzo di Città la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese ‘La fontana racconta’. Saranno esposti oltre 60 scatti e decine di manufatti d’epoca che potranno essere ammirati con ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

“Si tratta di un grande progetto di conservazione della memoria – spiegano da AQP – rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole, e che coglie l’occasione per sottolineare la centralità del servizio idrico e il ruolo insostituibile dell’acqua pubblica per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio. Alta 128 centimetri e conosciuta come la ‘cape de firr’, letteralmente la testa di ferro, la fontanina è la protagonista di questa mostra. Protagonista nelle piazze di tutta la Puglia, è ancora oggi un simbolo della Regione oltre che un utile ausilio per la sete e la calura”.