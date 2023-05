Qui da sempre, storie queer prima dei nostri tempi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Mercoledì 17 maggio, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia lo spazio culturale Creo arte, ricerca e sperimentazione con ArciGay Foggia Le Bigotte sono liete di presentare la mostra personale 'Qui da sempre' di Lorenzo Tomacelli, a cura di Angelo Pantaleo e Gaetano Paoletti presso lo spazio Creo Gallery in Via Lustro, 3 - Foggia.

La mostra è inserita all’interno degli eventi preparativi e di autofinanziamento al pugliapride2023 che si terrà il 10 giugno a Foggia. Lorenzo Tomacelli è nato e cresciuto in Puglia. Si laurea in Storia dell’arte presso l’Università degli studi di Bari 'Aldo Moro', attualmente insegna storia dell’arte nelle scuole superiori.

I suoi disegni sono stati utilizzati per la promozione di prodotti legati all’enogastronomia, dal 2015 collabora con 'Birra del Gargano' e 'Agricole Pietraventosa' mentre dal 2019 con 'Cantine Merinum'. ha collaborato con festival come 'Chiu fa nott e chiu fa fort' , la 'Fiera del Libro di Cerignola' e il 'Cheap Festival' di Bologna.

Ha disegnato copertine e illustrato libri per l’infanzia come “1,2, 3… arriva l’Alfabetò' di Manuela Mennitti (Homeless book, 2022). Ha curato sia mostre personali che collettive. La sua tecnica unisce i pastelli alle nuove tecnologie digitali.

L'artista indaga nel grande quaderno della storia, con ricercata eleganza stilistica, la naturale e profonda rivendicazione dell’essere. Tomacelli vuole con questa mostra focalizzare l’attenzione su alcune storie che lo hanno colpito particolarmente e che spesso sono sconosciute ad un pubblico più ampio. Nell’immagine del manifesto racconta la prigionia di uomini accusati di pederastia e confinati nell'arcipelago delle Isole Tremiti durante il regime fascista, dove in barba alle leggi vigenti, si creò la prima comunità Lgbtq in Italia.

Questi ed altri sono gli spunti per cambiare il nostro modo di vivere e vedere la bellezza che è in ognuno di noi, qui e da sempre.