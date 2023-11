Verrà inaugurata domenica 19 novembre presso il Santuario di San Francesco Antonio Fasani a Lucera, alle 19.30, la mostra 'Ricordi preziosi del Natale di Carta' dalla collezione privata di Giovanni Manzari. Sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2024. Le scuole possono prenotare le visite la mattina contattando la segreteria del Santuario al n° 0881-521482

La carta, un materiale povero e funzionale è al centro di una mostra suddivisa in quattro sezioni, curata da Giovanni Manzari che ha trasformato una passione nata fra le mura di casa in una esposizione davvero curiosa in cui sono esposte cartoline e biglietti augurali dagli anni 30 agli anni 80.

La mostra sarà anche l’occasione per intraprendere un affascinante viaggio attraverso la tradizione della cartolina e del biglietto augurale, un percorso attraverso cui è identificabile una marcata evoluzione della società e del costume.

Inoltre, dominano la scena i Santini del natale del secolo scorso, sono presenti alcuni con contorno merlettato, prodotti con un procedimento di stampa eseguita con punzoni a secco e altri con contorno fustellato, realizzati con la tecnica dell’intaglio.

La produzione di manufatti in carta intorno al tema del Natale spazia da opere di autori e decoratori, al mondo dei conventi, tutti importanti per segnare un percorso storico antropologico e un cammino di fede e spiritualità.

A completare il percorso sono esposte le “letterine di Natale”, che iniziarono a diffondersi dal 1800 e nella prima metà del 1900 come messaggio augurale destinato ai genitori e talvolta anche indirizzate a Gesù bambino.

L’esposizione presenta al visitatore diverse tipologie di letterine anche scritte dai bambini, utilizzando carta leggera o traforata, con rilievi dorati o spolverizzate di porporina argentata o dorata.

Questa originale esposizione si pone come obiettivo di accompagnare il visitatore in un mondo di carta proveniente dal passato, celebrativo del Santo Natale, ambasciatore di pace e speranza, che ha la capacità ancor oggi di trasmettere teneri sentimenti e forti emozioni per gli adulti, ma anche per far conoscere questi preziosi documenti della cultura popolare ai più giovani.

Si ringrazia il Rettore padre Andrei Ficàu del Santuario di San Francesco Antonio Fasani, per aver ospitato questa lodevole iniziativa espositiva in preparazione del Santo Natale 2023.