Nuda, la mostra fotografica a Monte Sant'Angelo

Nuda è il nome, volutamente forte e provocatorio, dell’evento artistico, ideato da Progetti Futuri in collaborazione con il fotografo Pietro Damiano, che si configurerà come un’occasione per portare avanti un ideale di bellezza naturale e armonioso, che prescinda dai canoni estetici correnti e imperanti.

Nuda consisterà sostanzialmente in una mostra fotografica itinerante, nella quale saranno esposti i ritratti di modelle, volutamente non professioniste, di una fascia d’età compresa tra i sedici e sessant’anni.



Nuda si riferisce proprio a questo: i ritratti saranno una collana che mostra delle perle tutte diverse, per questo uniche, ognuna con le proprie peculiarità. La bellezza femminile, del tutto scoperta e libera da fronzoli e orpelli di vario genere, si presenterà in tutto il proprio fulgore e la propria forza evocativa.



La tecnica utilizzata dal direttore artistico Pietro Damiano è quella dell’HSS, dunque una commistione tra luce naturale delle location scelte per gli scatti e luce dei flash; questo, a livello tecnico, consente di contrastare in qualche modo la luce solare, dunque naturale, per arrivare ad ottenere un totale controllo della stessa e decidere il tempo di scatto.



La mostra è visitabile tutti i pomeriggi tranne il mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 20:30 dal 4 al 11 marzo presso Green Cave di via Garibaldi 27 a Monte Sant'Angelo.