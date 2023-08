Il culto della Madonna dei Sette Veli che unisce Foggia alla Campania

Si chiama ‘Quadrilli di Donne, Quadri di Madonne’ ed è la mostra che giovedì 10 agosto verrà inaugurata presso Villa Matarese a Monte di Procida in provincia di Napoli e che lega con un filo rosso la Campania alla Capitanata. La mostra, infatti, è il frutto delle ricerche svolte dalla professoressa Gea Palumbo dell’Università di Roma Tre e dal professor Renzo Infante dell’Università di Foggia.

La prima ha focalizzato l’attenzione sul rapporto che legava la città di Foggia e il culto della Madonna dei Sette veli con un’area campana vasta come quella dei Campi Flegrei, che oltre alla zona di Pozzuoli include anche l’isola di Procida. Su questa isola il culto della Madonna (conosciuta anche come Iconavetere) trova la sua massima espressione da più di due secoli con la realizzazione di piccoli quadri raffiguranti il sacro tavolo, realizzati con tecniche diverse e chiamati appunto ‘quadrilli’. Piccoli simulacri utilizzati come moderni oracoli a cui il mondo delle donne procidane e dei Campi Flegrei affidava le richieste più svariate. Un culto giunto in area campana grazie al vescovo e poi santo Alfonso Maria de’ Liguori, che aveva soggiornato e predicato a lungo a Foggia dove era venuto in contatto con il culto dell’Iconavetere. Degli studi del professor Infante, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha pubblicato nel 2019 il saggio storico ‘La Madonna velata di Foggia: storia, leggenda e devozione di un culto singolare’.

Per quanto riguarda la mostra (curata da Gea Palumbo e Gianfranco Piemontese e organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con il Comune di Monte di Procida, la Pro Loco, l’Accademia dei Campi Flegrei, il Museo delle Donne del Mediterraneo e l’associazione Campi Flegrei), oltre ai quadrilli settecenteschi, ottocenteschi e novecenteschi provenienti da chiese, confraternite religiose e collezioni private, si potranno ammirare quelli creati da artisti contemporanei, che saranno esposti insieme a raffigurazioni storiche della Madonna dei Sette veli in forma di incisioni e litografie che fanno capo ad importanti incisori del XIX secolo di area campana e pugliese, quali Cirelli, Jannantuono, Pollio e Rosati.

La mostra resterà in allestimento fino al 30 agosto e sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero.