A Lucera in mostra le opere di Ferdinando Quintavalla

Dal 11/05/2024 al 25/05/2024

Sabato 11 maggio alle 19.30 presso la Masseria nel Sole, inaugurazione della personale dell’artista Ferdinando Quintavalle. La mostra resterà aperta fino al 25 maggio

Ferdinando Quintavalla. Nato a Parma nel 1951, cresciuto con una fervida passione per il disegno, ha rapidamente attirato l’attenzione dei suoi insegnanti per la sua creatività e abilità. Il suo talento è stato plasmato dalla frequentazione del celebre pittore parmigiano Otello Bandini, che ha contribuito in modo significativo alla sua formazione artistica. La mostra celebra la visione artistica unica di Quintavalla, attraverso una varietà di opere che spaziano dalla pittura alla grafica. Con un percorso artistico che abbraccia concorsi internazionali, mostre prestigiose e commissioni di rilievo, Quintavalla ha saputo conquistare sia la critica che il pubblico con le sue creazioni vibranti ed emozionanti.

Per informazioni sulla mostra, chiamare il numero 3476998254 o scrivere a info@giannipitta.it.