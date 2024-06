A Lucera una mostra dell'Archivio di Stato su storia e tradizione delle bande musicali’

In occasione della ‘Festa della Musica’ promossa dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Foggia, con la collaborazione del Comune di Lucera, della biblioteca comunale ‘Ruggiero Bonghi’, del Comitato Feste Patronali, dell’associazione ‘Strumenti e Figure’, dell’Archeoclub di Lucera, e con la partecipazione dell’artista Salvatore Lovaglio, ha organizzato la mostra ‘Musica in Capitanata – Storia e tradizione delle Bande Musicali’ nella suggestiva sala interna dell’ex Convento SS. Salvatore a Lucera.

Nella Mostra, curata dall’Ufficio Valorizzazione dell’Archivio di Stato e dal gruppo ‘Archeoclub’ di Lucera, saranno esposti documenti storici risalenti anche al XIII secolo, bozzetti antichi sul vestiario delle bande musicali, documenti inediti, spartiti, strumenti musicali, performance di arti visive dell’artista Salvatore Lovaglio e videoproiezioni.

L’appuntamento con l’inaugurazione è per venerdì 21 giugno alle 18.30. l’evento però partirà alle 17.30 presso la biblioteca comunale con un incontro sulla Festa della musica, sulle tradizioni musicali a Lucera tra Otto e Novecento e sulla nascita della banda ‘Silvio Mancini’ che accompagnerà la cerimonia di inaugurazione. Alle 20.30 in piazza Duomo, invece, manifestazione ‘Cori in coro’ a cura delle Corali di Santa Cecilia di Lucera e di Castelnuovo della Daunia.

Sabato 22 giugno alle 20.30 presso Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle, concerto dell’Orchestra da Camera a cura delle associazioni ‘ArteCultura’, ‘Strumenti e Figure’ e ‘Risonanze’, mentre alle 22 in piazza Duomo concerto di percussioni.

La mostra resterà aperta da 21 giugno al 5 luglio nei seguenti orari: 9-13 dal lunedì al venerdì, 16-18 martedì e giovedì.