Al Tennis Club la mostra di opere in carta dell'artista Carmine Luino

Si chiama ‘Papièlcut’ ed è la mostra delle opere in carta ritagliata dell’artista Carmine Luino che verrà inaugurata giovedì 11 luglio alle 19 al Tennis Club Foggia e sarà visitabile fino al 30 settembre dalle 18 alle 22, domenica esclusa.

Le opere di Carmine Luino - grafico, designer, illustratore e fotografo napoletano - sono realizzate con carte di recupero, acrilici e foglia oro. Non sono riproduzioni ma pezzi unici e originali, come originali sono i disegni e i soggetti. Il nome ‘papièlcut’ riprende in chiave giocosa il suono dell’espressione inglese paper-cut (taglio della carta) e indica la tecnica adoperata per realizzare opere d’arte in carta. Poiché nel dialetto napoletano il ‘papiello’ è il foglio, ecco che paper-cut diventa ‘papièlcut’. Questa tecnica è legata, anche, al kirigami, l’antica arte giapponese di tagliare e piegare la carta.