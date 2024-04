A Parcocittà la mostra 'Giro Girotondo' di Teresa d’Agnessa

Il 6 aprile alle 18.30 a Parcocittà verrà inaugurata la mostra ‘Giro Girotondo – Bambine e bambini del mondo’ di Teresa d’Agnessa. La mostra, dedicata al mondo dell’Infanzia, ha lo scopo di educare la comunità educante sul tema delle arti visive aprendo una finestra sulle varie infanzie nel mondo e portando così lo spettatore a ‘immergersi’ nell’interculturalità e nelle varie tematiche riguardanti i più piccoli.

La mostra fa parte dell’azione ‘Officina di Comunità’ che ha lo scopo di animare luoghi e spazi di comunità per affezionare i cittadini ai quartieri, nata nell’ambito del progetto ‘Foggia Lab’ (selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) che sta realizzando una rigenerazione urbana e recupero sociale di 2 quartieri in poverta? educativa. L’Officina di Comunità’, infatti, è uno spazio di co-working diffuso e di sussidiarietà? orizzontale in cui ogni cittadino individua e mette a disposizione la propria ‘advocacy’.