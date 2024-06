A Palazzo Dogana la mostra fotografica 'Lanterna Beach' di Mariano Doronzo

Si chiama ‘Lanterna Beach’ ed è la mostra fotografica di Mariano Doronzo che arriverà a Foggia. L’inaugurazione è prevista per il 13 giugno alle 17.30 presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Dogana e sarà visitabile fino al 27 giugno.

Organizzata dall'associazione ‘L'elefante nella stanza’ e curata da Daniela d'Elia (artista e presidente dell'associazione), la mostra offre uno sguardo intimo e profondo sulla comunità di bagnanti presso il Braccio, molo di levante di Barletta. Questo luogo emblematico rappresenta un punto d'incontro e di connessione con la natura per un gruppo di uomini che si ritrovano lì durante tutto l'anno per abbronzarsi e condividere momenti di convivialità. Il progetto, iniziato nel 2015, mette in luce la bellezza dei piccoli gesti quotidiani e l'importanza della tradizione e della comunità in un contesto naturale unico.

É un lavoro che va oltre la mera documentazione: attraverso un’attenzione ai dettagli fisici e ai rituali, il fotografo conduce una ricerca intima e delicata che sfida numerosi stereotipi e preconcetti, approfondendo tematiche sociali riguardanti la mascolinità, la vulnerabilità e la consapevolezza di sé. Le forme del corpo e i tatuaggi raccontano storie personali di dolore, resilienza e identità. I rituali dei bagnati – momenti di purificazione e rinnovamento –mostrano uomini in uno stato di esposizione, non solo fisica ma anche emotiva, creando un contrasto affascinante con l’immagine tradizionale di mascolinità.

La narrazione dettagliata di questi elementi non solo umanizza i soggetti, ma invita anche il pubblico a riflettere sulla propria vulnerabilità, sulle paure, sulle insicurezze e sulle fragilità che spesso vengono nascoste dietro una maschera di forza. Si tratta di un invito a riconoscere e accettare le proprie debolezze come parte integrante dell’essere umano, promuovendo una visione più olistica e autentica della mascolinità.

La mostra gode del patrocinio del polo biblio-museale di Foggia.