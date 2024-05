A Palazzo Dogana la mostra 'Donne in Art'

Si terrà da venerdì 24 maggio a lunedì 3 giugno presso la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Dogana a Foggia, la mostra ‘Donne in Art – Empowerment culturale’ organizzata dal Distretto Sud Est della Fidapa BPW-Italy. La mostra rientra in un progetto ben più ampio articolato in due fasi: un censimento tra le socie professioniste artiste del Distretto Sud Est, al fine di valorizzare le donne artiste, e quella di promuovere l'arte quale portatrice di bellezza e riflessione.

"Con questo appuntamento - commenta la presidente Elisabetta Grande - si concretizza la prima tappa del tour in programma nei prossimi mesi e che toccherà varie città delle regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Il mio particolare ringraziamento va a Maria Luigia Cirillo della Fidapa di Foggia nonché Esperta d’Arte per il nostro Distretto”.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.