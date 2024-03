Al Palazzetto dell'Arte una mostra sulle madri costituenti

Verrà inaugurata giovedì 7 marzo, alle 18, la mostra 'Le Madri Costituenti' organizzata dall’ANPI di Capitanata, dal Comune di Foggia e dalla Fondazione Monti Uniti nella Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte. Sarà articolata in 22 pannelli, ovvero uno introduttivo e poi uno dedicato ad ogni eletta nell’Assemblea Costituente che il 2 giugno 1946 ha segnato una nuova, storica pagina dell’Italia repubblicana uscita dall’incubo del fascismo e chiamata a fare risorgere il Paese dopo le macerie, l’orrore e il buio della Seconda Guerra Mondiale. Una ricca galleria fotografica corredata da esaustive note biografiche permetteranno di rendere omaggio a donne protagoniste della nostra Storia che meritano di essere ricordate per il ruolo ricoperto e per lo straordinario esempio.

Alla cerimonia interverranno la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore, il presidente provinciale dell’ANPI Michele Galante, il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro. La mostra sarà esposta fino al 16 marzo. Gli orari d’apertura sono dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 17 alle 20. L'ingresso è libero.