'Foggia è bellissima' nella mostra storico-fotografica di Carmine de Leo

Martedì 7 maggio alle 18 presso il Museo Civico di Foggia, inaugurazione della mostra storico-fotografica ‘Foggia è bellissima’. Allestita dagli ‘Amici del Museo Civico’ con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e dell’Archivio di Stato del capoluogo dauno, si tratta di una cinquantina di pannelli tra fotografie, didascalie e piantine che vogliono essere un racconto fatto di immagini e note storiche, tradizioni e leggende tratte dai libri di Carmine de Leo (autore delle stesse foto e presidente degli Amici del Museo Civico di Foggia).

“Lo scopo di questa rassegna storico-fotografica – spiegano gli ‘Amici del Museo Civico’ – è quello di mostrare le tante bellezze nascoste della città di Foggia, che l’autore degli scatti, Carmine de Leo, noto ricercatore, che ha già pubblicato numerosi volumi sulla storia di Foggia e della Puglia, ha voluto raccogliere in questa prima parte di un viaggio verso la conoscenza di angoli carichi di suggestione del centro storico di Foggia, addentrandosi fra vicoli, piazzette e corti silenziose di questo o quel vecchio palazzo gentilizio e soffermandosi sulle facciate di antiche chiese per rivivere l’atmosfera di un tempo passato. Un’atmosfera che in tante aree urbane del centro storico Normanno e Svevo e nei quartieri Settecenteschi Foggia sa offrire ad un turista più attento, per mostrarsi come il nostro centro urbano è una città bellissima, ma forse poco conosciuta nei suoi più intimi e segreti percorsi fra viuzze, archi e scalette che caratterizzano la sua parte più antica”.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 25 maggio dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 (il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19).