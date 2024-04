In mostra le opere per i Matronei di Santa Chiara del foggiano Ubaldo Urbano

Venerdì 3 maggio alle 18.30 presso l’Auditorium Santa Chiara, si inaugura la mostra di pittura ‘Opere per i Matronei di Santa Chiara' dell’artista foggiano Ubaldo Urbano. L’evento dà il via ad una nuova attività della Fondazione Apulia felix, ovvero quella espositiva.

L’allestimento, che inaugura i matronei dell’ex convento delle Clarisse, rappresenta un excursus delle opere di Urbano, classe 1941, uno degli interpreti italiani più autentici delle forme e dei colori mediterranei e apprezzatissimo da tanti critici e intellettuali del nostro tempo, come Dacia Maraini, Vittorio Sgarbi, Davide Grittani. Trentuno i quadri in mostra, un puzzle emotivo che permette di entrare in relazione empatica con i soggetti dipinti: dalla natura morta al ritratto, tutto condensato in una sorta di Sancta Sanctorum di miti e riferimenti archetipici. A fare da sfondo al talento e all’arte dell’artista la terra d’origine, amata e sempre valorizzata da Urbano. La tavolozza del Maestro è, infatti, intrisa dei colori che rivendicano l’appartenenza alle atmosfere di tutte le terre a Sud del Mondo: dai bruni caldi, agli ocra profondi, ai rossi intensi.

La mostra, promossa dalla Fondazione Apulia felix e organizzata dall’Associazione Spazio Musica, sarà aperta al pubblico fino al 26 maggio dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30 con ingresso libero.