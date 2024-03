Una mostra per celebrare i cento anni della fontana del Sele

La fontana del Sele, uno dei simboli della città di Foggia, compie cento anni. In occasione di questo importante compleanno, l’aps ‘Daunia in Italy’, il comitato provinciale ‘Associazione Italiana Cultura Sport-Aps’ e il Foto Cine Club Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia presentano una mostra pittorica-fotografica che verrà inaugurata martedì 19 marzo alle 17.30 presso la Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte. Gli artisti partecipanti alla mostra documenteranno con la propria opera come questa fontana abbia attraversato negli anni importanti eventi della città di Foggia.

Alle 18, invece, presso la Sala Rosa, è prevista una conferenza introdotta da Giuseppe De Lillo (presidente ‘Daunia in Italy’) e che vedrà come relatori Alberto Mangano (giornalista, scrittore e storico), Cesare Gaudiano (presidente Aics Foggia), Nicola Loviento (presidente del Foto Cine Club Foggia), Antonio Goffredo (artista che presenta l’opera pittorica dedicata alla Fontana del Sele), Giovanni Quarato (nipote di Giovanni Quarato, allora titolare con il fratello Antonio dell’impresa che costruì la fontana), Michele Sisbarra (scrittore e poeta). Previsto anche l’intervento dell’assessora alla cultura Alice Amatore.

La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo.

La fontana del Sele. Conosciuta anche come fontana dell’Acquedotto Pugliese e di piazza Cavour, è la più antica tra le fontane foggiane. Venne inaugurata il 21 marzo 1924 alla presenza del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli. Fu costruita su progetto dell’ingegnere Cesare Brunetti, in cemento armato e rappresentante una stella marina a cinque punte. Questa fontana doveva servire solo per l'inaugurazione dell’Acquedotto per poi essere smantellata e per far posto ad una fontana monumentale in bronzo e marmo che non fu più realizzata. Tale fontana diventò così il simbolo della città di Foggia.