A Foggia la personale della pittrice pop concettuale Daniela Poduti Riganelli

Mercoledì 20 marzo alle 18 presso il ‘Salotto della Gentilezza’, inaugurazione della personale della pittrice Daniela Poduti Riganelli dal titolo ‘Portraits in Progress.

Foggiana d’azione, l’artista adotta uno stile che si può definire ‘pop concettuale’ con i colori e le forme accattivanti della pittura Pop affiancati ad approfondimenti su temi sociali e mondo femminile, in un linguaggio ironico e sperimentale.I materiali che adopera non sono solo le classiche tele, ma anche materiali di riciclo, specchi e opere collettive intese come performances, con il coinvolgimento del pubblico che partecipa alla realizzazione dell'opera. Dal 2008 sono diverse le città che ospitano le sue personali, mentre in Cina e a Varsavia ha preso parte a alcune importanti collettive tra cui la mostra internazionale sulla tutela dell’ambiente.

La mostra nella città di Foggia sarà visitabile fino a sabato 23 marzo. I visitatori potranno partecipare ad un’opera collettiva.