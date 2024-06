Il ruolo della Capitanata nella campagna di Normandia in una mostra storico-modellistica

Lo sbarco in Normandia visto dalla Capitanata. È il tema della mostra storico-modellistica dal titolo ‘Overlod 80-Il ruolo della Capitanata nella campagna di Normandia’ che si terrà dal 21 al 23 giugno presso la sede del Gruppo Modellistico Ricerche Storiche Foggia.

Attraverso pannelli storico fotografici, modelli in scala di militari e mezzi, cimeli storici ed altro materiale, verrà raccontato lo storico sbarco e il ruolo svolto dalla Capitanata per la sua riuscita della liberazione della Francia e dell'Europa. La mostra, realizzata in collaborazione con l'A.N.S.I. Sezione di Foggia e l'ANFCDG Sezione di Foggia, sarà ad ingresso libero e seguirà i seguenti orari: venerdì ore 19-21, sabato e domenica ore 10-12/17-21.