In Fondazione la mostra tattile di Concetta Russo

Venerdì 26 aprile alle 19 nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia sarà inaugurata la mostra di Concetta Russo dal titolo ‘Sfumature dell’invisibile’. Si tratta di un evento - organizzato dalla Fondazione nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea ‘Il corpo e la mente’ – che vedrà per la prima volta l’allestimento di un percorso tattile per ciechi e ipovedenti curato da Stella Ingino e Gianfranco Piemontese. La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

“Come la prospettiva e il chiaroscuro rappresentano la tridimensionalità di un dipinto – ha scritto Gianfranco Piemontese nell’introduzione al catalogo che accompagna la mostra – così la plasticità delle opere tattili create da Concetta Russo ha l’ambizione di rendere visibile ciò che per i ciechi non lo è. E se questi due mondi sembrano distanti e non toccarsi mai, l’appassionata ricerca condotta dall’artista foggiana supera questo fastidioso preconcetto e ci introduce in un unico ambiente reso fruibile anche per chi non vede. Nello spazio tradizionalmente riservato all’opera pittorica, infatti, l’artista proporrà due versioni dello stesso lavoro, una nella forma bidimensionale classica del dipinto e, di fianco, una plastico-tattile tridimensionale, percepibile da ciechi e ipovedenti, con uno stile chiaro ed esteticamente molto gradevole, che permetteranno al pubblico di conoscere le diverse forme di elaborazione artistica”.