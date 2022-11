Al via il cantiere del Museo archeologico nazionale 'Sansone': ospiterà la preziosa collezione dello 'speziale' di Mattinata

Al via il cantiere del Museo archeologico nazionale 'Matteo Sansone', a Mattinata. Dopo l'approvazione del progetto definitivo, curato con la Direzione regionale Musei Puglia, stanno partendo i lavori per la realizzazione del nuovo Museo che ospiterà la preziosissima collezione di reperti archeologici raccolti dallo 'speziale' garganico, che gli eredi hanno donato allo Stato italiano.

L'archeologo in 'camice bianco' (qui la storia) in tutta la sua vita ha collezionato 2695 reperti archeologici, tutti sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai beni archeologici. La collezione Matteo Sansone è vastissima e copre un arco temporale molto ampio: “La sua particolarità - ha spiegato a FoggiaToday il nipote omonimo - è la trasversalità per epoche e stili riferimento”, spiega. Unica, invece, era fino a poco tempo la location: la farmacia del paese, trasformata in una sorta di bazar per la singolare commistione di elementi che ha affascinato avventori e turisti.

Tra i reperti di maggior pregio vi è sicuramente la Stele detta ‘del morto infernale’ che - ironia nella sorte - raffigura, in uno dei vari quadri, uno ‘speziale’ porgere una pozione al dauno che passava nell’aldilà. Ma si contano anche reperti bronzei e materiale proveniente dalla necropoli di Monte Saraceno, oltre a stele daunie, vasi dauni e appuli, utensili litici e statue appartenenti ai presepi del ‘700.

"Questa rifunzionalizzazione, coerente con quanto espresso nel Piano Strategico del Turismo Condiviso promosso dall'Amministrazione comunale di concerto con gli operatori culturali, economici, turistici e sociali del territorio, è perno fondamentale del club di prodotto Culture & Events", precisa il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia. I lavori sono finalmente partiti; i locali, dovranno esssere consegnati, come da programma, entro la fine dell’anno.