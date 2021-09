Mostra di Venezia: la modella Francesca Sofia Novello incanta con le creazioni di uno stilista foggiano

Incantevole Francesca Sofia Novello nella sua intensa giornata veneziana. La modella lombarda e compagna di Valentino Rossi, in dolce attesa, per la sua partecipazione odierna alla Mostra del Cinema e la sua sfilata sul red carpet, e poi per il Gala Amfar, ha scelto due creazioni dello stilista foggiano Francesco Paolo Salerno.